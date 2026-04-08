قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شراكة مصرية هولندية لتعزيز دعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات غير المالية

جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

في إطار تعزيز الروابط بين مؤسسات الدولة التنموية والشركاء الدوليين، وتفعيل سبل التعاون المشترك لتقديم حزم متكاملة من الدعم غير المالي لقطاع ريادة الأعمال بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع إحدى الجهات المتخصصة في الاستشارات التنموية بصفتها الشريك المنفذ لأحد البرامج الدولية الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

وقام بالتوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيدة هبة الرفاعي، المدير العام للجهة المنفذة للبرنامج، وذلك بحضور معالي السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى مصر، بمقر سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات الجهاز والبرنامج.

وأكد باسل رحمي أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للدور الوطني والتنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تهيئة المناخ العام لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية. وأشار إلى أن الجهاز يضع دعم المبتكرين والشباب على رأس أولوياته باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً لتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والخبرات الدولية بما يسهم في توفير بيئة حاضنة لنمو الشركات الناشئة وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق.

ومن جانبه، أكد سفير مملكة هولندا لدى مصر أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات الرائدة لدعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الشراكات القوية تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس التزاماً مشتركاً بتمكين رواد الأعمال الشباب في مصر، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات مثل صعيد مصر والدلتا.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المختلفة التي تدعم أصحاب المشروعات، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من رواد الأعمال المستفيدين من البرنامج من النساء، وهو ما يعكس الاهتمام بدعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص النمو الشامل.

وأضاف رحمي أن الجهاز يستهدف من خلال هذا التعاون تقديم دعم فني واستشاري للمئات من رواد الأعمال، مع التركيز على نماذج الأعمال المبتكرة والمستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بإعطاء الخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال أهمية قصوى باعتبارها أحد أهم عناصر استدامة المشروعات الناشئة وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التدريب والتوجيه والتشبيك مع أطراف منظومة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعريف رواد الأعمال بالإطار التشريعي والتنظيمي الميسر الذي يتيحه قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

من جانبها، أوضحت داليا الناظر، مديرة البرنامج في مصر، أن بناء منظومات قوية لريادة الأعمال يعتمد على الشراكات الفعالة بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى ربط رواد الأعمال بأنظمة دعم مؤثرة تسهم في فتح مسارات للنمو المستدام، وخلق تأثير اقتصادي ملموس في مناطق الصعيد والدلتا، مع التركيز على دعم رواد الأعمال من السيدات في عدد من المحافظات.

ريادة الأعمال جهاز تنمية المشروعات الاستشارات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفيات الجامعية لمتابعة التوسعات الجديدة

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات المعسكر التدريبي لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية

محافظ دمياط

خطوة جديدة نحو تطوير شامل.. محافظ دمياط يترأس اجتماع متابعة مشروع «حيّنا» بمنطقة الشعراء

بالصور

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

فيديو

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد