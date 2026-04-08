محافظ مطروح: تطوير عدد من المدارس المجتمعية ضمن مبادرة مدارس من أجل مصر

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وفد جمعية ساويرس للتنمية، لبحث سبل التعاون في تطوير عدد من المدارس المجتمعية بالمحافظة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء، تم استعراض ملامح مبادرة «مدارس من أجل مصر»، التي تستهدف إنشاء 11 مدرسة مجتمعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، وتنظيم حملات توعية لأولياء الأمور لتعزيز استمرارية الطلاب في التعليم مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة بنطاق غرب المحافظة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديريات التربية والتعليم والأبنية التعليمية والتضامن الاجتماعي والجمعية، تتولى اختيار المواقع المستهدفة.

وأكد محافظ مطروح أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة، مع ضرورة دراسة دمج مكون اقتصادي خاص بتوفير برامج تدريبية وحرفية للطلبة بعد التخرج، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء المحافظة.