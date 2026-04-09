محمد طاهر: أنا صانع محتوى ساخر مش ناقد فني.. وبشاور على السلبيات

أكد محمد طاهر صانع المحتوى، أن مهنة النقد الفني لا يتواجد حولها هالة كما كانت متواجدة عليها في أوقات سابقة .

وقال محمد طاهر في حواره مع الإعلامي تامر امين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" 90 % من النقاد الفنيين صحفيين في الأساس وانا بحب مصطلح صانع محتوى مش ناقد فني ".

وتابع محمد طاهر :" اشتغلت في الصحافة منذ عام 2014 وبعد جائحة كورونا قمت بتصوير ملخص ساخر لمسلسل اجنبي ونشرته على صفحتي على فيسبوك ".

واكمل محمد طاهر :" وبدأت احترف هذا المجال وبدأت أحصل على ردود فعل إيجابية من الجمهور والمتابعين ثم بدأت أقوم بإبداء رأيي في الاعمال الفنية ".

ولفت محمد طاهر :" انا بقدم محتوى ساخر والنقد الإيجابي فقط لن يسهم في تطوير صناعة الدراما ويجب تسليط الضوء على السلبيات لتلافيها في المستقبل ".

