السفير حازم خيرت: إسرائيل تعيش في كذبة كبيرة وتروج لفكرة أنها دولة ديمقراطية

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، أن إسرائيل استطاعت أن تقنع عدد كبير من الدول حول العالم بوضعها الحالي وتروج لفكرة أنها دولة ملاك في محيطها .

وقال حازم خيرت خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" إسرائيل تعيش في كذبة كبيرة وتروج لفكرة أنها دولة ديمقراطية".

وتابع حازم خيرت :" إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية".

وأوضح أن العالم يشهد تداعيات اقتصادية سلبية نتيجة الحرب، لافتًا إلى أن إيران تعرضت لخسائر كبيرة، في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها المكثفة والمتواصلة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى بشتى الطرق لإفشال الاتفاق، وأن من مصلحتها استمرار الحرب والانخراط في صراعات متواصلة.

