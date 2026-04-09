علي أبو جريشة: الأهلي ليس في أفضل حالاته.. وسيراميكا كليوباترا كان يستطيع الفوز

علَقَ علي أبو جريشة نجم النادي الاسماعيلي السابق على الجدل المثار حول مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، الثلاثاء 7 أبريل 2026، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر أمام سيراميكا كليوباترا ، والفريق بعيد عن مستواه المعهود منذ فترة طويلة ، بل إن فريق سيراميكا كليوباترا كان الطرف الأفضل في المباراة وأهدر العديد من الفرص المحققة في الشوط الثاني ، وكان بإمكانه تحقيق الفوز.

وتابع: بصمات المدير الفني للفريق ، ييس توروب ، لم تظهر مع الأهلي هذا الموسم ، سواءً في البطولات المحلية أو القارية ، فقد ودع الأحمر بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي ، وهو أمر لم نعتد على مشاهدته في الفريق ، كما غادر الأهلي بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات في دور الـ 32 ، بالإضافة إلى التعثر أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز ، ومع كل تعثر تتقلص فرص الفريق في المنافسة على اللقب.