27 حملة تفتيشية .. «سلامة الغذاء» تضبط مُخالفات وتعدم كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ بالإسماعيلية

وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين. وفي هذا الإطار، واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، من خلال فرعه بمحافظة الإسماعيلية، جهوده المكثفة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 8 أبريل 2026.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم أن الفرع نفّذ 27 حملة تفتيشية على الأسواق المحلية، شملت المرور على 249 منشأة غذائية بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة. كما تم تكثيف الحملات على المنتجات المرتبطة بأعياد شم النسيم، مثل الرنجة والفسيخ؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملات مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين، ومركزي ومدينتي التل الكبير والقصاصين، حيث جرى التفتيش على 95 بائعًا متجولًا بهاتين المنطقتين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، كما تم إعدام 286 كجم من الأسماك المملحة والرنجة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 330 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو التي لا تحمل بيانات.

وفي مجال الرقابة على الصادرات، نفّذ الفرع 32 مأمورية رقابية، تم خلالها فحص 211 رسالة تصديرية بإجمالي كمية بلغت 456.11561 طن، إلى جانب تنفيذ 3 مأموريات للرقابة على المصانع، وتنفيذ مأموريتين لمتابعة 6 منشآت تابعة للسلاسل التجارية.

كما تم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.