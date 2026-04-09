اعتبارا من السبت المقبل.. غلق مزلقان كوم حمادة البحري لمدة 6 أيام والوحدة المحلية تحدد البدائل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، عن قرار إغلاق مزلقان كوم حمادة البحري بشكل كامل، وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 ويأتي هذا الإغلاق المقرر استمراره لمدة 6 أيام متواصلة، بهدف تنفيذ أعمال صيانة دورية عاجلة وضرورية للمزلقان، لضمان أعلى معايير السلامة والأمان لحركة القطارات والمركبات والمشاة على حد سواء وذلك في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة مرفق السكة الحديد.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة أنه لتفادي الزحام وضمان استمرارية التدفق المروري داخل المدينة، تم تحديد المسارات البديلة التي يجب على قائدي المركبات والمواطنين اتباعها طوال فترة الغلق وهى المزلقان القبلي بمدينة كوم حمادة، والذى سيعمل كبديل رئيسي لحركة العبور بين جانبي المدينة، تم تجهيزها لاستيعاب كثافات مرورية إضافية.

وتهيب الوحدة المحلية بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية وتوجيهات رجال المرور لتجنب الاختناقات في هذه النقاط الحيوية.

ومن جانبه أكد اللواء وائل حمزة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع إدارة مرور كوم حمادة، حيث سيتم نشر دوريات مرورية مكثفة في محيط المزلقان القبلي والمحاور المؤدية إليه.

ويهدف هذا التعاون إلى: منع التكدسات المرورية في ساعات الذروة، تنظيم حركة سير النقل الثقيل والسيارات الأجرة لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، مع العمل على تسهيل عبور المشاة بشكل آمن في المناطق البديلة.

وشدد رئيس المركز على أن هذا الإجراء تأتي انطلاقًا من الحرص على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن أعمال الصيانة ضرورية لتفادي أي أعطال مستقبلية قد تؤثر على حركة القطارات، كما طالبت الوحدة المحلية المواطنين بالتحلي بالصبر والتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح المزلقان في الموعد المحدد.