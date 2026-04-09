الغرف السياحية: الانتهاء من إجراءات الحج وسداد تكاليف الإقامة والنقل



أكد باسل السيسي، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن إجراءات موسم الحج لهذا العام اكتملت خلال شهر شوال، بما في ذلك سداد تكاليف الإقامة والفنادق والخدمات المختلفة.

وقال باسل السيسي، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن تسجيل بيانات الحجاج يتم عبر المنصة الرسمية لوزارة الحج والعمرة السعودية، والتي تُستخدم أيضًا في تنظيم عملية نقل الحجاج من المطارات إلى أماكن الإقامة، بما يضمن سهولة الحركة والتنظيم.

وأشار إلى أن شركات السياحة قامت بسداد كافة التكاليف، فيما حرصت شركات الطيران على طرح أسعار مناسبة لتذاكر السفر، لتخفيف الأعباء على الحجاج.

وشدد على ضرورة أن يتوجه الحاج إلى الشركة السياحية المختصة للحصول على جميع البيانات والتفاصيل بدقة، تفاديًا لأي معوقات قد تواجهه خلال الرحلة.