محامٍ: وصاية الجد على الأبناء ليست مطلقة.. ورغبة الأب تُقدَّم قانونًا

أكد محمد ميراز، المحامي بالنقض والمتخصص في شؤون الأسرة، أن القانون ينص على انتقال الوصاية إلى الجد في حال وفاة الأب، إلا أنه أوضح أن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث يتم الأخذ بوصية الأب إذا نصّت على إسناد الوصاية إلى الأم.

وقال محمد ميراز، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن هناك حالات يقوم فيها الجد بالتنازل عن الوصاية لصالح الأم، بما يحقق مصلحة الأبناء، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية الحالية.

وتابع أن الوصاية المالية تكون في الأصل للأب، ثم تنتقل إلى الجد بعد وفاته، وهو ما يثير بعض الإشكاليات في التطبيق العملي.

وأشار إلى أن القانون وُضع في ظروف مختلفة، مؤكدًا ضرورة مراجعة القواعد المنظمة للوصاية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإدارة أموال القُصّر وضمان مصلحتهم