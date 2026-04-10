هدنة على صفيح ساخن.. هل تعيد واشنطن وطهران ترتيب معركة مؤجلة؟

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي حسن بديع إن الهدنة الأمريكية-الإيرانية تمثل في جوهرها إعادة تموضع للحرب وليس اتفاقا استراتيجيا مستداما.



هدنة قصيرة الأمد

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أي توازن أو اتفاقات سياسية لا يمكن بناؤها على مجرد هدنة قصيرة الأمد، مؤكدا أن هذه الهدنة قد تنتهي في أي لحظة بسبب وجود خروقات محتملة وممارسات متكررة من الطرف الأمريكي تتسم بالتضليل السياسي.



فترة استراحة لالتقاط الأنفاس

وأضاف بديع أن هذه الهدنة تعد بمثابة فترة استراحة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف من قبل جميع الأطراف، سواء كانت الولايات المتحدة أو إيران، وأن مراقبة التطورات خلال الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مسارها الفعلي.

المطالب الأمريكية

وأشار بديع إلى إعلان إيران إرسال نائب وزير الخارجية للمفاوضات، وهو ما قد يحمل إشارات تردد أو تحفظ إيراني تجاه جدية الجانب الأمريكي، نظرًا لاختلاف المطالب الأمريكية عن المطالب الإيرانية، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الطرفين ويعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.



وأكد المحلل السياسي أن هذه الهدنة، رغم أهميتها المؤقتة، ليست مؤشرا على حل شامل، بل مجرد ترتيب مؤقت للصفوف في ظل توتر مستمر في المنطقة.

