الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر رخيص.. ريلمي تطلق إيربودز بعمر بطارية يدوم لـ56 ساعة

سماعات Buds T500 Pro
سماعات Buds T500 Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن موعد إطلاق أحدث سماعاتها اللاسلكية بالكامل Buds T500 Pro، والمقرر طرحها في 16 أبريل، وذلك استكمالا لنجاح الجيل السابق realme Buds T300 الذي حقق انتشارا واسعا في الفئة الاقتصادية بفضل توازنه بين السعر والمواصفات.

كانت سماعات Buds T300 قد أرست قاعدة قوية لسلسلة ريلمي في سوق السماعات اللاسلكية، حيث قدمت محركات صوتية بحجم 12.4 مم، وتقنية إلغاء ضوضاء نشط حتى 30 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 40 ساعة، إلى جانب دعم Bluetooth 5.3 ووضع تأخير منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية. 

هذا المزيج، إلى جانب دعم الصوت المكاني وسعرها التنافسي، جعلها خيارا بارزا في الفئة الاقتصادية.

تحسينات ملحوظة في الصوت

تحافظ Buds T500 Pro على نفس حجم المحركات الصوتية 12.4 مم، لكنها تأتي بترقيات مهمة تشمل دعم شهادة الصوت عالي الدقة Hi-Res وتقنية ترميز LHDC 5.0، ما يعزز جودة الصوت مقارنة بدعم SBC وAAC في الجيل السابق. كما توفر السماعات أوضاع EQ متعددة لتخصيص تجربة الاستماع.

سماعة Buds T500 Pro

قفزة في إلغاء الضوضاء والمكالمات

شهدت قدرات إلغاء الضوضاء تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت من 30 ديسيبل في T300 إلى ما يصل إلى 50 ديسيبل في T500 Pro. 

كما تم تعزيز جودة المكالمات من خلال نظام مكون من ستة ميكروفونات مدعوم بخوارزميات ذكاء اصطناعي لتقليل الضوضاء في الوقت الفعلي وعزل الصوت بشكل أدق.

بطارية أقوى واتصال أسرع

على صعيد البطارية، توفر السماعات الجديدة ما يصل إلى 56 ساعة من التشغيل الإجمالي باستخدام علبة الشحن، مقارنة بـ40 ساعة في الإصدار السابق. 

وتشير ريلمي إلى إمكانية استمرار وضع الاستعداد حتى 14 يوما حسب الاستخدام.

كما تم ترقية الاتصال من Bluetooth 5.3 إلى Bluetooth 6.1، مع دعم وضع تأخير فائق الانخفاض يصل إلى 45 مللي ثانية، ما يجعلها مناسبة للألعاب ومشاهدة الفيديو.

سماعة Buds T500 Pro

ميزات جديدة وتصميم مختلف

تضيف Buds T500 Pro ميزة الترجمة الفورية ثنائية الاتجاه للمحادثات وجها لوجه، وهي خاصية جديدة كليا على هذه الفئة، من ناحية التصميم، تعتمد السماعات علبة مدمجة بتصميم يشبه “علبة الحلوى”، بدلا من التصميم الأبسط في الجيل السابق.

ستتوافر السماعات بثلاثة ألوان: اليموني والبرتقالي والبني، على أن تطرح للبيع عبر الموقع الرسمي لشركة ريلمي بعد الإطلاق مباشرة.

ريلمي Buds T500 Pro سماعات لاسلكية

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الاهلي

إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

ترشيحاتنا

خالد سليم

خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

فرص عمل

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

بالصور

خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد