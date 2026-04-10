بسعر رخيص.. ريلمي تطلق إيربودز بعمر بطارية يدوم لـ56 ساعة

أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن موعد إطلاق أحدث سماعاتها اللاسلكية بالكامل Buds T500 Pro، والمقرر طرحها في 16 أبريل، وذلك استكمالا لنجاح الجيل السابق realme Buds T300 الذي حقق انتشارا واسعا في الفئة الاقتصادية بفضل توازنه بين السعر والمواصفات.

كانت سماعات Buds T300 قد أرست قاعدة قوية لسلسلة ريلمي في سوق السماعات اللاسلكية، حيث قدمت محركات صوتية بحجم 12.4 مم، وتقنية إلغاء ضوضاء نشط حتى 30 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 40 ساعة، إلى جانب دعم Bluetooth 5.3 ووضع تأخير منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية.

هذا المزيج، إلى جانب دعم الصوت المكاني وسعرها التنافسي، جعلها خيارا بارزا في الفئة الاقتصادية.

تحسينات ملحوظة في الصوت

تحافظ Buds T500 Pro على نفس حجم المحركات الصوتية 12.4 مم، لكنها تأتي بترقيات مهمة تشمل دعم شهادة الصوت عالي الدقة Hi-Res وتقنية ترميز LHDC 5.0، ما يعزز جودة الصوت مقارنة بدعم SBC وAAC في الجيل السابق. كما توفر السماعات أوضاع EQ متعددة لتخصيص تجربة الاستماع.

سماعة Buds T500 Pro

قفزة في إلغاء الضوضاء والمكالمات

شهدت قدرات إلغاء الضوضاء تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت من 30 ديسيبل في T300 إلى ما يصل إلى 50 ديسيبل في T500 Pro.

كما تم تعزيز جودة المكالمات من خلال نظام مكون من ستة ميكروفونات مدعوم بخوارزميات ذكاء اصطناعي لتقليل الضوضاء في الوقت الفعلي وعزل الصوت بشكل أدق.

بطارية أقوى واتصال أسرع

على صعيد البطارية، توفر السماعات الجديدة ما يصل إلى 56 ساعة من التشغيل الإجمالي باستخدام علبة الشحن، مقارنة بـ40 ساعة في الإصدار السابق.

وتشير ريلمي إلى إمكانية استمرار وضع الاستعداد حتى 14 يوما حسب الاستخدام.

كما تم ترقية الاتصال من Bluetooth 5.3 إلى Bluetooth 6.1، مع دعم وضع تأخير فائق الانخفاض يصل إلى 45 مللي ثانية، ما يجعلها مناسبة للألعاب ومشاهدة الفيديو.

ميزات جديدة وتصميم مختلف

تضيف Buds T500 Pro ميزة الترجمة الفورية ثنائية الاتجاه للمحادثات وجها لوجه، وهي خاصية جديدة كليا على هذه الفئة، من ناحية التصميم، تعتمد السماعات علبة مدمجة بتصميم يشبه “علبة الحلوى”، بدلا من التصميم الأبسط في الجيل السابق.

ستتوافر السماعات بثلاثة ألوان: اليموني والبرتقالي والبني، على أن تطرح للبيع عبر الموقع الرسمي لشركة ريلمي بعد الإطلاق مباشرة.