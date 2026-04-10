رياضة

تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية

حمزة شعيب

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على إستاد نيلسون مانديلا.

تشكيل الزمالك

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: مهدي سليمان
  • خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر
  • خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد
  • خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء الإياب في القاهرة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
عزاء والد محمود حمدان
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
