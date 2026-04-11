قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيبوتي .. إعادة انتخاب الرئيس إسماعيل عمر جيله لولاية رئاسية سادسة
جمال عبد الحميد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
طارق النهري لـ صدى البلد: جعفر العمدة وش السعد عليّ.. ولا أخشى أدوار الشر
هيثم فاروق : إصابة بيزيرا أربكت الزمالك..وإدارة مميزة من معتمد جمال
رمز للعزيمة والكرامة.. حكاية جلال الذي رفض المساعدة وكافح حتى تحققت معجزة العلاج
حبس حارس عقار نُزل شباب الأزهر في سوهاج لسرقته وإشعاله النيران بالمبنى
أندرويد يعيد ميزة Tap to Share لمشاركة كل شيء بمجرد تلامس الهواتف
بتوجيهات رئاسية.. التحرك الميداني الأول لاستغلال طاقة الرياح بمرتفعات الجلالة
مواعيد مباريات اليوم السبت 11-4-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
حكم الاحتفال بشم النسيم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
صلاح عبدالله: الزمالك استحق الفوز.. ويجب الحذر في لقاء العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

لماذا أبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف الإئتماني لمصر عند BB مع تحسن نظرتها المستقبلية لمستقرة؟

محمد يحيي

أبقت وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز على تصنيف مصر السيادي عند BB  مع تحسن النظرة المستقبيلة بشأن الاقتصاد المصري لمستقرة بالرغم من تداعيات الأحداث الإقليمية الراهنة.

وقال تقرير صادر عن الوكالة قبل قليل إن تثبيت التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل للعملتين المحلية والأجنبية عند BB   مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، كما ثبتت تقييم تحويل الأموال وقابليتها عند مستوى B.

وأضافت ستاندر آند بورز، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها تحرير سوق الصرف، ساهمت في جذب دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين، فضلًا عن تدفقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت الوكالة أن لرفع تصنيفها الإئتماني حال تحسن وضع الدين العام المحلي ونظيره الخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع من خلال تقليص المديونية أو زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في ظل استئناف برنامج الطروحات الحكومية وهو ما يساعد في دعم وتنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار الأجنبي في المستقبل القريب.

توقعت الوكالة أن تسهم هذه العوامل في تغذية الضغوط التضخمية، بما قد يُبقي أسعار الفائدة المحلية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتوقعت الوكالة أن يتم الاتجاه نحو خفض التصنيف الإئتماني حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو في حال اتساع الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية.

ولفتت الوكالة إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين أو تدهور إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية قد يشكلان عوامل ضغط إضافية على التصنيف.

وحول أزمة الصراع الإقليمي أكدت الوكالة أن مصر تدخل الأزمة الحالية بوضع خارجي أقوى مقارنة بأزمات سابقة، مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتبني سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب استمرار الدعم من المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن عن استمرار الصراع  في المنطقة فرض ضغوطًأ جديدة على الوضع الخارجي لمصر مما جعله عرضه للصدمات في ظل تقلبات سعر الطاقة والغذاء.

وكالة التصنيف الإئتماني ستناندر آند بورز الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال الصراع الإقليمي تصنيف مصر السيادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجلس النواب

مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

النجم هاني شاكر

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

الارصاد الجوية

نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية

البيت الأبيض يهتز .. إيران تشعل أزمة غير مسبوقة بين ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية

ترشيحاتنا

وزيرا التخطيط والصناعة

تحركات حكومية لزيادة الاستثمارات الصناعية لتقليل أعباء الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري

صورة أرشيفية

المكتبات العصرية شريك في التنمية .. “مصر العامة” تحقق أرقامًا قياسية في 9 أشهر

انتخابات اتحاد كتاب مصر

تواصل إقبال أعضاء عمومية اتحاد كتاب مصر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة

بالصور

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية من غير ما تأخذي بالك.. كيف تتصرفين؟

كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

طريقة عمل سمك السنجاري في البيت.. إليك سر تتبيلة المطاعم الشهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد