17 / صفر .. الأهلي يكتسح الزمالك بـ الألعاب الجماعية .. سوبر أهلاوي فى القدم .. والطائرة بدون منافسة .. وسيطرة مطلقة على اليد والسلة

فرض النادي الأهلي سيطرته الكاملة على صعيد الألعاب الجماعية خلال موسم 2025 / 2026 محققًا أرقامًا لافتة تعكس تفوقًا واضحًا على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي لم يتمكن حتى الآن من حصد أي بطولة في مختلف الألعاب.

التفوق الأحمر لم يقتصر على لعبة بعينها بل امتد ليشمل كرة القدم اليد السلة والطائرة في موسم يعد من واحدا من المواسم المميزة فى القلعة الحمراء على مستوى النشاط الرياضي الشامل حتى وان تأثر الجميع بمستوى ونتائج فريق كرة القدم فى النادي بعد الخروج من دوري أبطال افريقيا ونتائجه فى بطولة الدوري ووداع بطولة كأس مصر وكأس عاصمة مصر .

في لعبة كرة القدم نجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري مطلع الموسم بعد الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت بالإمارات ليؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة.

ورغم ذلك لا يزال سباق الدوري مشتعلًا حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب حتى الآن في ظل منافسة قوية مع الأهلي الذي يسعى لاستعادة القمة في الجولات الحاسمة .

ويتربع الزمالك على صدارة الدوري برصيد 46 نقطة فيما يأتى الأهلي ثالثا برصيد 41 نقطة قبل 5 جولات من نهاية بطولة الدوري لهذا الموسم .

وعلى الجانب القاري يواصل الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث اقترب من بلوغ النهائي بعد فوزه خارج أرضه على شباب بلوزداد الجزائري في انتظار مواجهة الإياب بالقاهرة.

كرة اليد.. سيطرة مطلقة للأهلي

في كرة اليد كان التفوق للأهلي بلا منازع بعدما حصد 4 بطولات كاملة منها 3 ألقاب لفريق الرجال ولقب للسيدات.

وشملت بطولات الرجال دوري المحترفين وبطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في المغرب بالإضافة إلى السوبر المصري الذي أُقيم في الإمارات فيما توج فريق السيدات بإحدى البطولات المحلية.

في المقابل غاب الزمالك تمامًا عن منصات التتويج في كرة اليد هذا الموسم.

كرة السلة.. تفوق متواصل

واصل الأهلي هيمنته في كرة السلة محققًا 4 بطولات بواقع لقبين لفريق الرجال ولقبين لفريق السيدات ليؤكد تفوقه في واحدة من أبرز الألعاب الجماعية داخل النادي.

وعلى الجانب الآخر لم يتمكن الزمالك من تحقيق أي بطولة في اللعبة ليواصل ابتعاده عن المنافسة هذا الموسم.

كرة الطائرة.. اكتساح كامل

وفي كرة الطائرة بلغ التفوق الأحمر ذروته بعدما حصد الأهلي 8 بطولات كاملة بواقع 4 ألقاب لفريق الرجال و4 لفريق السيدات.

ففي منافسات الرجال توج الأهلي بدوري المرتبط ودوري السوبر وكأس السوبر المصري وكأس مصر بينما كرر فريق السيدات الإنجاز ذاته بحصد نفس البطولات.

مرة أخرى لم يظهر الزمالك على منصات التتويج في موسم صعب على مستوى الطائرة.

17 / صفر

بهذا الأداء يصل إجمالي بطولات الأهلي في الألعاب الجماعية إلى 17 لقبًا حتى الآن مقابل صفر بطولات للزمالك في رقم يعكس الفارق الكبير في مستوى الإنجاز بين الناديين خلال الموسم الجاري.

هذا التفوق لم يأتِ من فراغ بل نتيجة عمل مؤسسي واضح داخل الأهلي وتخطيط طويل الأمد على مستوى جميع الألعاب وهو ما ترجم إلى سيطرة شبه كاملة على البطولات المحلية والقارية.

موسم استثنائي للقلعة الحمراء

ما يقدمه الأهلي هذا الموسم يضعه في صدارة المشهد الرياضي المصري بلا منازع ليس فقط في كرة القدم ولكن عبر منظومة متكاملة من الألعاب الجماعية.

في المقابل يواجه الزمالك تحديات كبيرة لإعادة التوازن خاصة مع استمرار المنافسة في كرة القدم وبطولة الكونفدرالية والتي قد تمثل فرصة لإنقاذ الموسم.

لكن حتى هذه اللحظة تبقى الكلمة العليا للأهلي الذي يواصل كتابة موسم استثنائي بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية.