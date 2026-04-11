الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تنفيذ فوري.. محافظ أسيوط يوجه بتطهير ترعة عرب المدابغ بحي غرب

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تنفيذ أعمال تطهير ترعة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، في إطار توجيهاته خلال إحدى الجولات الميدانية لمتابعة حالة المجاري المائية والارتقاء بالبيئة العامة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، قامت بتنفيذ أعمال التطهير ورفع المخلفات من ترعة عرب المدابغ، بالتنسيق مع هندسة ري غرب، وذلك بهدف تحسين كفاءة الترعة ومنع تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري، فضلًا عن الحد من التلوث البيئي وانتشار الحشرات.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لتطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز والأحياء، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطهير والصيانة، وعدم السماح بإلقاء المخلفات في المجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين جودة الحياة للمواطنين، والعمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية بكافة الأحياء لتحقيق هذا الهدف.

