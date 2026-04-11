الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ملفات ملتهبة في إسلام أباد.. ما هي القضايا المطروحة على طاولة إيران وأمريكا ؟

إسلام أباد تستضيف المفاوضات الأمريكية الإيرانية
ناصر السيد

تنطلق في إسلام أباد يوم السبت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، التي تناقش عدد من الملفات الهامة التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب الصراع بين تل أبيب وطهران.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وتُعدّ العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ومضيق هرمز، وتخصيب اليورانيوم، والهجمات الإسرائيلية على لبنان، من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال محادثات إسلام آباد اليوم.

طالبت الولايات المتحدة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي مغلق فعلياً منذ بدء الحرب في 28 فبراير. 

وتطالب إيران بالاعتراف بسيادتها على هذا الممر المائي الضيق، واقترحت فرض رسوم عبور على السفن الراغبة في المرور، وهو مطلب رفضته الولايات المتحدة. 

مع ذلك، طرح دونالد ترامب فكرة "مشروع مشترك" بين الولايات المتحدة وإيران لتحديد رسوم العبور.

بينما تدّعي إيران أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، فإنها تطالب بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم وقد استبعدت الولايات المتحدة هذا الأمر، وأصرّ ترامب على أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم". 

لطالما كان البرنامج النووي الإيراني محور التوترات بين البلدين لعقود، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات وإجراءات تقييدية أخرى لإنهاء هذا البرنامج.

وقف إطلاق النار في لبنان

وتطالب إيران بأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، حيث أسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من ألفي شخص منذ بدء القتال في الثاني من مارس ، وفقًا للسلطات اللبنانية. 

وتزعم إسرائيل أن وقف إطلاق النار لا يشمل عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وتواصل شن هجمات في البلاد.

كما طالبت إيران برفع العقوبات وضمانة من الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران مجددًا، ما يشير إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

