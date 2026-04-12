أولى جلسات دعوى طلاق زوجة طارق حامد للضرر.. الثلاثاء

طارق حامد
طارق حامد
إسلام دياب

تنظر محكمة الأسرة الثلاثاء المقبل 14 أبريل 2026، أولى جلسات دعوى طلاق الضرر المرفوعة من زوجة طارق حامد لاعب المنتخب المصري ضده.

وفي هذا التقرير نوضح ماهية دعوى الطلاق للضرر وأسبابها..

الطلاق للضرر دعوى قضائية ترفعها الزوجة أمام محكمة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية بسبب وقوع ضرر مادي أو معنوي "مثل الضرب، الهجر، عدم الإنفاق، أو الزواج بأخرى دون علمها"، ما يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.

وتأتى تلك الدعوى من الطلاق لاحتفاظ الزوجة بكامل الحقوق الشرعية، ويشترط قبولها إثبات الضرر، ويشمل أسباب الطلاق للضرر، ما يلي: 

الإيذاء الجسدي "الضرب"، الشتم والقذف، هجر الزوج لزوجته، عدم الإنفاق، سوء العشرة، والإدمان. 

الزواج بأخرى، يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى، بشرط إثبات أن هذا الزواج ألحق بها ضررًا مادياً أو معنوياً.

إثبات الضرر، يجب على الزوجة تقديم أدلة للمحكمة، مثل شهادة الشهود، تقارير طبية "في حالات الضرب"، أو أحكام جنائية سابقة.

 حقوق الزوجة، في حالة قبول الدعوى، تحصل الزوجة على كافة مستحقاتها الشرعية، بما في ذلك مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة.

 إذا فشلت محاولات الصلح وتأكدت المحكمة من استحالة العشرة، يصدر القاضي حكماً بالتطليق، وجاءت دعوى زوجة نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر طارق حامد إلى محكمة الأسرة مطالبة بإنهاء علاقتها الزوجية مع لاعب الكرة طارق حامد، عبر دعوى طلاق للضرر، تتهمه فيها بهجرها والتخلي عن التزاماته المادية تجاهها.

الدعوى، التي حملت رقم 2745 لسنة 2026 ونُظرت أمام الدائرة 18، كشفت تفاصيل علاقة بدأت – وفق رواية الزوجة – مستقرة منذ زواجهما في أغسطس 2011، وأسفرت عن إنجاب طفلين، قبل أن تشهد تحولات تدريجية مع تطور المسيرة الاحترافية للزوج، وأنها وقفت إلى جانب زوجها خلال مشواره الكروي، حتى وصوله للاحتراف الخارجي وتمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018، إلا أن العلاقة بدأت في التراجع مع انتقاله للاحتراف في الدوري السعودي، ثم ازدادت التوترات بعد انضمامه إلى نادي ضمك.

واتهمت الزوجة بأوراق الدعوى زوجها بالابتعاد التام عنها، وتركها دون حياة زوجية فعلية لفترة طويلة تجاوزت عامين، معتبرة أن هذا الوضع ألحق بها أذى نفسيًا ومعنويًا بالغًا، ووضعها في حالة تعليق دون حسم لمصيرها، وأشارت إلى أنه، حتى خلال عودته إلى مصر، كان يتجنب الإقامة معها، مفضلًا العيش بمفرده، مع رفضه المتكرر لأي محاولة للتقارب أو إصلاح العلاقة، دون مبررات واضحة، ولم تقتصر الشكوى على الهجر فقط، بل امتدت – وفق الدعوى – إلى الامتناع عن الإنفاق، رغم تمتعه بدخل مرتفع كلاعب محترف، ما اعتبرته إخلالًا صريحًا بواجباته القانونية والشرعية، وفي ختام دعواها، طالبت المحكمة بالحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، مع إلزام الزوج بعدم التعرض لها، وتحميله المصروفات.

