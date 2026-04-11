تحرش ومطاردة فتاة بالقاهرة تنتهي بالقبض على المتهم.. والضحية:استخدم عبارات مسيئة وخارجة عن الاحترام

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم وضبط المخالفات، خاصة تلك التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص واقعة أثارت تفاعلا واسعا بين المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل، تضمن استغاثة فتاة من تعرضها للتحرش والملاحقة من قبل قائد سيارة ملاكي أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين المتابعين.

وفي هذا الصدد، قالت رؤية إسماعيل، البنت تعرضت للتحرش اللفظي من المحاسب: " تعرضت لموقف صعب ومزعج أثناء وجودي في شارع بوسط البلد، حيث قام أحد الأشخاص بالتعرض لي لفظيا بطريقة غير لائقة، مستخدما عبارات مسيئة وخارجة عن حدود الاحترام، مما تسبب لي في حالة من التوتر والخوف الشديد".

وأضاف إسماعيل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لم يكتف هذا الرجل بـ التحرش اللفظي فقط، بل تمادى في سلوكه بشكل غير مقبول، إذ حاول إجباري على ركوب سيارته دون إرادتي، متجاهلا تماما رفضي الواضح ومشاعري، في تصرف ينم عن استهتار واضح بحقوق الآخرين وسلامتهم".

وتابعت: "كان الأمر الأكثر صدمة هو أن هذا التصرف حدث في شارع عام وأمام المارة، حيث لم يبد أي اهتمام أو خوف بوجود الناس أو نظراتهم، وكأن ما يفعله أمر عادي، وهو ما زاد من شعوري بعدم الأمان والاستغراب من جرأته".

وبإجراء الفحص والتحريات، توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى تحديد هوية الفتاة صاحبة الواقعة، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبسؤالها، أكدت تعرضها لتحرش لفظي من قائد السيارة، بالإضافة إلى محاولته استدراجها لركوب السيارة دون رغبتها أثناء سيرها بالشارع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت القوات في تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة وضبط قائدها، حيث تبين أنه يعمل محاسبا ويقيم في نفس الدائرة.

وبمواجهته بالأدلة ومقطع الفيديو المتداول، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، معترفا بملاحقته للفتاة والتحرش بها لفظيا، في مخالفة صريحة للقانون.

والجدير بالذكر، أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.