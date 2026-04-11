وزير الري يتابع الإعداد لإطلاق هاكاثون الاستدامة المائية 2026

حنان توفيق

تلقي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من  الأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بخصوص الإعداد لإطلاق النسخة الثانية من "هاكاثون الاستدامة المائية ٢٠٢٦".

وصرّح الدكتور سويلم بأن "هاكاثون الاستدامة المائية" يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير الحلول المبتكرة في قطاع المياه، وتحويل الأفكار التقليدية إلى حلول ذكية ملموسة لمواجهة تحديات المياه، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة المبتكرين والطلاب ورواد الأعمال من مصر والدول العربية والأفريقية وكافة أنحاء العالم.

ويوفّر "هاكاثون الاستدامة المائية" فرصًا واعدة للفائزين، من خلال تقديم الدعم لمشروعاتهم، وإتاحة منصة لعرض أفكارهم، بما يضمن تحويل هذه الابتكارات إلى واقع يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سيادته أن إطلاق النسخة الثانية من الهاكاثون لعام ٢٠٢٦ يأتي تتويجًا واستكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى لعام ٢٠٢٥، مضيفًا أن محاور الهاكاثون لهذا العام تركز على خمسة مسارات استراتيجية تشمل: (تحلية ومعالجة المياه - استدامة المياه في قطاع الزراعة - رفع الوعي وتغيير السلوك المجتمعي تجاه استهلاك المياه - مراقبة التلوث والنظم البيئية - الإدارة الذكية لشبكات الموارد المائية).

وكان مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري قد عقد مؤخرًا ورشة عمل بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، لعرض تفاصيل الهاكاثون، وتعريف المشاركين بكيفية المشاركة والتقدم للمسابقة. وقد أعلن المركز عن استمرار فتح باب التسجيل حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٦، لإتاحة الفرصة لمزيد من المبتكرين والطلاب ورواد الأعمال للمشاركة.

جدير بالذكر أن التسجيل للمشاركة في الهاكاثون يتم عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0xqxYkzXkEpQetxucMVTHANKT0VMI8pu3Og0kRclOcEnlzA/viewform?usp=publish-editor⁠�

وتتم مرحلة التقييم الفني الأولى وإعلان الفرق المتأهلة خلال شهري مايو ويونيو ٢٠٢٦، مع تقديم دعم فني مكثف من خلال ورش عمل تفاعلية للفرق المتأهلة لتطوير النماذج الأولية خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس ٢٠٢٦، وصولًا إلى التقييم النهائي وإعلان النتائج للفائزين بنهاية شهر أغسطس ٢٠٢٦، وتكريم الفائزين وتسليم الجوائز ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" في شهر أكتوبر ٢٠٢٦.

