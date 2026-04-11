نتائج استفتاء مهرجان همسة 2026.. الجمهور يحسم الأفضل في دراما رمضان

كشفت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن نتائج استفتاء الجمهور للدورة الـ14، والذي شهد مشاركة واسعة من عشاق الدراما المصرية والعربية.

وأوضح الحصري في تصريحات صحفية أن باب التصويت تم إغلاقه بعد فترة امتدت من منتصف شهر رمضان وحتى الخامس من أبريل 2026، مؤكدًا أن الاستفتاء حظي بإقبال جماهيري كبير، حيث تسابق الجمهور لاختيار أفضل الأعمال التي تم عرضها خلال الموسم الرمضاني.

وأشار إلى أن موسم دراما رمضان هذا العام تميز بتنوع كبير في المحتوى، ما بين الأعمال الكوميدية والدرامية والشعبية، وهو ما انعكس على حدة المنافسة بين المسلسلات والنجوم، مؤكدًا أن النتائج أظهرت وعيًا ملحوظًا لدى الجمهور في تقييم الأعمال، واختيار ما يعبر عنهم ورفض ما لا يتماشى مع قيمهم.

وأضاف رئيس المهرجان أن “همسة” يعتمد سنويًا على مسارين في اختيار الفائزين، الأول من خلال استفتاء الجمهور، والثاني عبر لجنة تحكيم تضم نخبة من المخرجين والمؤلفين والنقاد ونجوم الفن، وذلك لضمان تحقيق قدر من التوازن والموضوعية في النتائج النهائية.

مهرجان همسة

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل الدورة الـ14 من المهرجان، والذي يقام في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل مصطفي فهمي، فيما تتولى رئاستها الشرفية النجمة إلهام شاهين.

واختتم الحصري تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج لجنة التحكيم لن يتم الإعلان عنها إلا قبل انطلاق فعاليات المهرجان بأيام قليلة، لزيادة عنصر التشويق وترقب الجمهور.

نتيجة الاستفتاء، الجماهيري

أفضل ممثل طارق لطفي

أفضل ممثلة ياسمين عبد العزيز وننسى اللى كان

أفضل ممثل كوميدى دياب هيا كيميا

أفضل ممثلة كوميدي إيمان السيد وننسى اللى كان

أفضل ممثل دور ثاني خالد سرحان وننسى اللى كان

أفضل ممثلة دور ثاني يارا السكري كلاي

أفضل ممثل صاعد عمر شرقي وننسى اللى كان

افضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا وننسى اللى كان

أفضل مسلسل دراما وننسى اللى كان

أفضل مسلسل كوميدي هيا كيميا

أفضل مخرج دراما. محمد الخبيري وننسى اللى كان

أفضل مخرج كوميدي اسلام خيري. هيا كيميا

افضل مؤلف دراما. عمار صبري حكاية نرجس

جائزة الإبداع

الإبداع والتميز رجال. علاء مرسي. افرا وعرض وطلب

الإبداع والتميز نساء. سماح انور نرجس

عارفة عبد الرسول.. نرجس

أفضل مطرب تتر.. انغام.. اتنين غيرنا

أفضل برنامج رياضي في ضهر الاهلي