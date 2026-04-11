بدء الهدنة بين روسيا و أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 16:00 اليوم السبت، وحتى منتصف ليل غد الأحد.

وأعلن الرئيس بوتين يوم الخميس عن هدنة بمناسبة عيد الفصح، وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين وبمناسبة اقتراب عيد الفصح المجيد نعلن وقف إطلاق النار من الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت الـ11 من أبريل وحتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو".

ورحبت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالهدنة معتبرة أنها خطوة إيجابية في هذا التوقيت، فيما أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا أن وقف إطلاق النار قد يسهم في تسريع إجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.

كان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن اليوم السبت نية كييف الالتزام بالهدنة، وكتب عبر "تلغرام" إن "أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتصرف بالمثل فقط".