يعد البودينج من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، حيث يمكن تحضير البودينج بمكونات مختلفة، ومنها “بودينج البطاطا”.
وإليكم طريقة عمل بودينج البطاطا بالخطوات
مقادير بودينج البطاطا
400 جرام بطاطا حلوة مهروسة
85 جرام زبدة، مذابة
6 بيضات كبيرة
200 جرام سكر بني
60 مل عسل
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون
ربع ملعقة صغيرة ملح
400 مل علبة حليب جوز الهند
140 جرام دقيق متعدد الاستخدامات
طريقة تحضير بودينج البطاطا
في طاجن، ضعي ورق الزبدة وادهنيه بالزبدة ثم ضعيه على صينية الفرن
في وعاء كبير اخفقي البطاطا الحلوة المشوية مع البيض والسكر البني والعسل والزبدة وجوزة الطيب والكركم والملح حتى يصبح الخليط ناعمًا.
ضعي حليب جوز الهند والدقيق واخفقي الخليط حتى يصبح ناعمًا بدون أي خطوط دقيق ظاهرة.
أضيفي الخليط في الطاجن، وضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 55 إلى 60 دقيقة، مع تدويره في منتصف الوقت.
ويجب أن يكون البودينج متماسكًا عند اللمس في المنتصف، وذهبيًا فاتحًا حول الحواف.
أخرجي الطجن من الفرن، واتركيه ليبرد تمامًا، ثم غلّفي القالب بالبلاستيك، وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.