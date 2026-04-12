الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بودينج البطاطا بالخطوات

نهى هجرس

يعد البودينج من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، حيث يمكن تحضير البودينج بمكونات مختلفة، ومنها “بودينج البطاطا”.

وإليكم طريقة عمل بودينج البطاطا بالخطوات

مقادير بودينج البطاطا 

400 جرام بطاطا حلوة مهروسة

85 جرام زبدة، مذابة

6 بيضات كبيرة

200 جرام سكر بني

60 مل عسل

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون

ربع ملعقة صغيرة ملح

400 مل علبة حليب جوز الهند

140 جرام دقيق متعدد الاستخدامات

 

طريقة تحضير بودينج البطاطا

في طاجن، ضعي ورق الزبدة وادهنيه بالزبدة ثم ضعيه على صينية الفرن 

في وعاء كبير اخفقي البطاطا الحلوة المشوية مع البيض والسكر البني والعسل والزبدة وجوزة الطيب والكركم والملح حتى يصبح الخليط ناعمًا.

ضعي حليب جوز الهند والدقيق واخفقي الخليط حتى يصبح ناعمًا بدون أي خطوط دقيق ظاهرة.

أضيفي الخليط في الطاجن، وضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 55 إلى 60 دقيقة، مع تدويره في منتصف الوقت.

ويجب أن يكون البودينج متماسكًا عند اللمس في المنتصف، وذهبيًا فاتحًا حول الحواف.

أخرجي الطجن من الفرن، واتركيه ليبرد تمامًا، ثم غلّفي القالب بالبلاستيك، وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

