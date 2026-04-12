محافظ الإسكندرية يوجه بضرورة تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمحال التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والقانونية والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل ومدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن القضاء على مظاهر العشوائية .

ونفذ حي أول المنتزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، شملت المنشآت بمنطقة سيدي بشر قبلي و المرور على شوارع رئيسية، وأسفرت عن تحرير عدد 24 محضرا و 11 إنذار مخالفات تنوعت ما بين محاضر تموين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومحاضر رخص محلات لإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق وعدم حمل شهادات صحية ومخالفة قانوني العمل والبيئة وسوء بيئة العمل وعدم وجود حاويات للمخلفات خاصة بالمحل، وغلق وتشميع 4 منشآت تجارية لإدارة نشاط بدون ترخيص ، وإعدام 25 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و تحصيل مبلغ 65 ألف جنيه غرامات فورية من المخالفين ، وتحرير إنذار لصيدلية لعدم وجود صيدلي مسئول .

كما تم إزالة ورفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والحواجز والكتل الخرسانية لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام حركة المارة والسيارات، والتحفظ على 66 حالة إشغال متنوع، وأغلق حي وسط 6 محال وكافيهات غير ملتزمة بمواعيد العمل المقررة، وتشميع محل لوجود تشطيبات بداخله بدون ترخيص، والتحفظ على 60 حالة إشغال وإيداعهم شرطة المرافق .

وقامت إدارات حي أول العامرية، بالمرور على منطقتي عبد القادر والنهضة ، وتم تحرير 10 إنذارات رخص محلات وعدد 9 إنذارات إعلانات وتحصيل 25 ألف جنيه غرامات فورية .