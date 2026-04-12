محافظات

اجراء 14 عملية عيون لغير القادرين ببني سويف

اورمان بني سويف
اورمان بني سويف

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف بقيادة الدكتورة هبه مصطفي الجلالي، نجحت جمعية الأورمان فى إجراء عدد (14) عملية  عيون بالمجان  للمرضى غير القادرين بقرى ومراكز محافظة بني سويف.
جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمرضى الأولى بالرعاية وذوى الهمم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.
 

وأكدت الدكتورة هبه مصطفي الجلالي، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، " إننا في  بني سويف، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، موضحًا أنه على مدار أكثر من عشرة سنوات جرى الكشف الطبي على مئات الألاف من المرضى الغير قادرين  واجراء عمليات جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم النظارة الطبية.
مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .
مضيفًا، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض بني سويف تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن، محافظ بني سويف، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

