محافظ مطروح يوجه بتطوير شامل يليق بـ بيت الطلبة عقب انتهاء الدراسة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، بيت الطلبة، للوقوف على حالته الحالية واحتياجاته، في إطار حرص المحافظة على توفير إقامة لائقة للطلاب.

ووجّه محافظ مطروح بسرعة إعداد وعرض مقترح متكامل لتطوير البيت، ببدأ تنفيذه عقب انتهاء العام الدراسي مباشرة بما يليق باستقبال طلاب مطروح والمحافظات الأخرى،

وكلف مديرية الإسكان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد مقايسة شاملة لأعمال التطوير، تشمل فرش ورفع كفاءة المباني والمنشآت، وإنشاء مكونات خدمية جديدة مثل مطعم وصالة متعددة الأغراض، إلى جانب إعادة تصميم الوحدات والغرف لتوفير بيئة معيشية وتعليمية مناسبة تدعم مسيرتهم الدراسية.

كما شدد محافظ مطروح على أهمية الاستغلال الأمثل لسور المبنى من خلال إنشاء محلات تجارية خارجية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا يُسهم في دعم بيت الطلبة وتوفير مزيد من الخدمات اللائقة للطلاب.