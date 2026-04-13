باحث: وقف البرنامج النووي الإيراني هدف ترامب وإغلاق مضيق هرمز يسبب له حرجًا سياسيًا

أكد الدكتور مايكل مورجان، الباحث في الشؤون السياسية بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهدف الأساسي للسياسة الأمريكية في عهد الرئيس الإمريكي دونالد ترامب تجاه إيران كان يتمثل في كبح برنامجها النووي.

وقال مايكل مورجان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن التوترات المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز وضعت إدارة ترامب في موقف سياسي حرج، وأثارت انتقادات من بعض الحلفاء.

وتابع الباحث في الشؤون السياسية بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إيران تواجه تحديات صعبة على أكثر من مستوى، مشيرًا إلى أن من أبرز الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة تضرر البنية التحتية في عدد من المواقع الحيوية.