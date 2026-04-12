زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان| خاص

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدة أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت إشراف طبي مكثف، وسط متابعة واهتمام من الجهات المختصة.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تحركًا سريعًا من المسؤولين، حيث قامت بالتواصل مع وزيرة الثقافة، التي استجابت على الفور وتواصلت مع وزارة الصحة من أجل متابعة الحالة الصحية للفنان وتقديم الدعم اللازم له.

وأضافت أن وزارة الصحة أبدت اهتمامًا كبيرًا بالحالة و استجابة عاجلة ، وطلبت تقريرًا طبيًا مفصلًا للاطلاع على تطورات وضعه الصحي، مؤكدة أن هذا التحرك السريع كان له أثر إيجابي كبير في دعم الأسرة نفسيًا خلال هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن الفنان لا يزال يخضع للعلاج داخل المستشفى، مع متابعة مستمرة من الفريق الطبي، معربة عن أملها في تحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت زوجة سامي عبد الحليم الشكر والتقدير إلى وزيرة الثقافة، ووزارة الصحة، وكذلك إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على اهتمامهم ودعمهم وحرصهم على متابعة الحالة عن قرب، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس تقدير الدولة للفنانين وحرصها على رعايتهم في أوقات الأزمات.