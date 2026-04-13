أضا عن أزمة استماع الفار: مشهد عبثي وقرارات بلا منطق

وجه الإعلامي محمد طارق أضا، انتقادات حادة للأحداث الأخيرة بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن المشهد الحالي يعكس حالة من الارتباك الإداري غير المبرر.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ما يحدث يبدو وكأنه «مسلسل طويل غير واضح النهاية»، مشيرًا إلى وجود طابع ساخر في طريقة إدارة الأزمة، خاصة بعد مطالبة اتحاد الكرة للنادي الأهلي بعدم حضور أي أفراد خارج الجهازين الفني والإداري، ومنع تسجيل جلسة الاستماع.

أضاف أن هذه القرارات جاءت بشكل مفاجئ، وكأنها صدرت بشكل عشوائي، وهو ما دفع الأهلي للرد ببيان رسمي يتمسك فيه بحقه في اختيار ممثليه، وهو ما اعتبره أضا موقفًا منطقيًا، مؤكدًا أنه لا يجوز فرض أسماء محددة على أي نادٍ.

في المقابل، أبدى دهشته من ما وصفه بتجاوز اللوائح من جانب اتحاد الكرة، معتبرًا أن ما يحدث لا يستند إلى قواعد واضحة، وقد يفتح الباب أمام أندية أخرى للمطالبة بنفس المعاملة حال اعتراضها على قرارات تحكيمية.

أشار إلى أن أوسكار رويز لعب دورًا في هذا المشهد، ما أدى إلى اتخاذ قرارات استثنائية قد تتحول إلى سابقة يصعب التحكم فيها مستقبلاً.

تطرق أضا إلى ما ورد في تقرير الحكم محمود وفا بشأن واقعة تخص سيد عبد الحفيظ، متسائلًا عن مدى تناول هذه الواقعة في التحقيقات، خاصة مع نظرها أمام لجنة الانضباط.

وصف أضا، المشهد داخل مقر الاتحاد بأنه «سيء للغاية»، في ظل منع بعض الأفراد من الدخول، ثم السماح لآخرين، ما خلق حالة من الفوضى، مؤكدًا أن الأمر لا يجب أن يُدار بهذه الطريقة، وكأن الأطراف في صراع.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح بحزم على الجميع دون مجاملة، مشددًا على أن المجاملة لن تقود إلى حلول، كما وجّه رسالة إلى سيد عبد الحفيظ بضرورة التحلي بالهدوء نظرًا لمكانته، مطالبًا في الوقت ذاته جميع الأطراف بتغليب مصلحة الكرة المصرية والاحتكام للعقل.