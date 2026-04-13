فرص علمية دولية متميزة للباحثين من الدول النامية بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للعلوم TWAS

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن أبرز ما ورد في النشرة الدورية الصادرة عن الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS)، والتي تتضمن مجموعة متميزة من البرامج والفرص البحثية المقدمة للباحثين من الدول النامية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المرموقة، وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي، ودعم الباحثين وتمكينهم من الوصول إلى الفرص العلمية العالمية.

وتشمل هذه الفرص برامج زيارات بحثية دولية، وزمالات للدراسات العليا، ومنح دعم للمشروعات البحثية، إلى جانب جوائز علمية مرموقة تستهدف الباحثين الشباب والعلماء في مختلف التخصصات، بما يسهم في رفع كفاءتهم البحثية وتعزيز مشاركتهم في الإنتاج العلمي العالمي.

وتأتي هذه المبادرات بالتعاون مع منظمات دولية من بينها:

UNESCO، وInterAcademy Partnership، وOrganization for Women in Science for the Developing World (OWSD)

بما يعزز من فرص التبادل العلمي وبناء شبكات تعاون بحثي فعّالة على المستوى الدولي.

وتستهدف هذه البرامج دعم الباحثين في استكمال مسيرتهم العلمية داخل مؤسسات بحثية عالمية مرموقة، وتوسيع آفاق التعاون العلمي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات البحثية المعاصرة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في الدول النامية.

🔗 للاطلاع على التفاصيل الكاملة والتقديم:

https://twas.org/opportunity/twas-dfg-cooperation-visits-programme-ssa⁠

🔗 الموقع الرسمي للأكاديمية العالمية للعلوم TWAS:

https://twas.org/⁠

وتؤكد الأكاديمية أن هذه الفرص تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الباحثين المصريين والعرب والدول النامية في المجتمع العلمي الدولي، ودعم الابتكار وبناء القدرات البحثية في مختلف المجالات العلمية.