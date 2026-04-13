البرقي يتابع مشروع الصرف الصحي بمرسى علم

تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مستجدات تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى علم، والذي تُقدَّر تكلفته بنحو 350 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بمدينة تشهد نموًا سياحيًا وعمرانيًا متسارعًا.

ويشمل المشروع تنفيذ شبكات انحدار بطول 52 كيلومترًا، إلى جانب 4 محطات رفع، وخطوط طرد، ومحطة معالجة ثلاثية بطاقة 5000 متر مكعب يوميًا، فضلًا عن منظومة تهوية متكاملة، بما يضمن تلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.

واطلع المحافظ خلال جولته على نسب التنفيذ، حيث تم الانتهاء من 18 كيلومترًا من شبكات الانحدار، كما بدأت أعمال الحفر لمحطة الرفع الرئيسية، في إطار تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بسرعة إنشاء 3 محطات رفع إضافية، لضمان تغطية كافة مناطق المدينة ومواكبة التوسعات العمرانية، بما يعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي.

وكان المحافظ قد استمع إلى عرض تفصيلي بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم حول المشروعات الجاري تنفيذها والتحديات القائمة، بما ساهم في دعم اتخاذ قرارات ميدانية سريعة تسهم في دفع العمل بالمشروع.

وشهدت الجولة حضور رئيس مدينة مرسى علم، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه، إلى جانب مسؤولي الطرق والكباري، في إطار التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع بكفاءة.