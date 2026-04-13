الدفع بسيارات مياه نقية بحدائق القناطر الخيرية لخدمة المواطنين باحتفالات أعياد الربيع .. صور

وجه المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب إلى مناطق حدائق القناطر الخيرية، وذلك لخدمة المواطنين تزامنًا مع توافدهم للاحتفال بأعياد الربيع.



وأكد فودة على أهمية التواجد الميداني الفعال في أماكن التجمعات، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية، خاصة خلال المناسبات التي تشهد إقبالًا كثيفًا، مشددًا على تقديم الخدمة بشكل حضاري يليق بأهالي المحافظة.

فرق التشغيل



كما أكدت الشركة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مواقعها، مع جاهزية فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة وآمنة خلال فترة الاحتفالات.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على تعزيز دورها المجتمعي، والتواجد المستمر بين المواطنين، والمساهمة في إدخال البهجة عليهم خلال مختلف المناسبات.