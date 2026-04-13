الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مشروع الجينوم المرجعي.. استعراض نتائج أضخم دراسة تسلسل جيني كامل لـ1024مصريًا

أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم المشروعات القومية الكبرى في مجال البحث العلمي والطب الدقيق، عقدت اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين اجتماعها رقم (42) بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع واستعراض أحدث نتائجه العلمية.

وخلال الاجتماع، تم عرض نتائج أضخم دراسة للتسلسل الجيني الكامل (Whole Genome Sequencing) على 1024 مواطنًا مصريًا من 21 محافظة، والتي كشفت عن 51.3 مليون تباين جيني، منها 17.1 مليون تباين غير مسجل عالميًا، بما يؤكد تميز البصمة الجينية المصرية وخصوصيتها.

وأكد المشاركون أن هذه النتائج تمثل نقلة نوعية في مسار البحث العلمي المصري، وتمهد لتطبيقات مستقبلية في مجالات الطب الشخصي والطب الدقيق، وتعزيز قدرات الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية القائمة على البيانات الجينية.

وشددت اللجنة على أهمية استمرار المشروع وتحويله إلى برنامج وطني مستدام، بما يضمن تعظيم الاستفادة العلمية والطبية من نتائجه، ودعم مكانة مصر في مجالات علوم الجينوم عالميًا.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح التكامل بين المؤسسات البحثية والطبية في تنفيذ أحد أهم المشروعات القومية في تاريخ البحث العلمي المصري.

