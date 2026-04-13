5 مقترحات برلمانية لضبط الأسواق.. وضرب المحتكرين بيد من حديد

أشادت هبة غالي، عضو مجلس النواب، بالجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكدة أن إعلان الحكومة عن توافر أرصدة استراتيجية مطمئنة من السلع الأساسية يعكس نجاحًا واضحًا في إدارة واحدة من أصعب الملفات في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكدت " غالى " فى بيان أصدرته اليوم أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي رغم الأزمات الدولية المتلاحقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع عالميًا، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واعية تقودها القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات سلبية.

وأشارت النائبة هبة غالي إلى أن استمرار هذا النجاح يتطلب العمل على 5 محاور مهمة وهى :

أولًا: التوسع في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات زمنية أطول تحسبًا لأي أزمات عالمية طارئة.

ثانيًا: تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو احتكار السلع.

ثالثًا: دعم التوسع في الزراعة التعاقدية مع الفلاحين لضمان زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

رابعًا: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لرصد أسعار السلع في الأسواق بشكل لحظي لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك.

خامسًا: تشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالأسواق، والضرب بيد من حديد ضد كل من يسعى لتعطيش الأسواق ورفع الأسعار دون مبرر مشددة على أن حماية المواطن من جشع بعض التجار مسؤولية وطنية.

وأعلنت غالى مواصلة دورها الرقابي لدعم جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين مؤكدة على أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات، وأن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ملف اقتصادي، بل أصبح قضية أمن قومي، مضيفة : “نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ونؤكد أن قوت المواطن المصري خط أحمر، ولن نسمح بأي محاولة للمساس به، فالدولة قوية، والحكومة يقظة، والرقابة مستمرة، ومن يعبث بالأسواق سيواجه القانون بكل حسم وقوة ".