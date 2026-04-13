القبض على عاطل صدم شخصا بسبارته وفر هاربا في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته ولاذ بالفرار بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة دار السلام من (أحد الأشخاص "مصاب بكسر مضاعف بالقدم" – مقيم بدائرة القسم) وقرر بأنه حال عبوره الطريق إصطدمت به سيارة مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها ولاذ قائد بالفرار.

تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل- مقيم بذات الدائرة) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.