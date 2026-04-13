الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب محمود سامي: يجب ألا تدار ديون الهيئات الاقتصادية والصناديق بعيدا عن وزير المالية

عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمود سامي، رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي" تعليقًا على ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة، إنه لا توجد طفرة كبيرة مقارنة بموازنة العام الحالي، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من نسب الزيادة المعلنة يرتبط بمعدلات التضخم، وليس بزيادة حقيقية في الموارد أو تحسن جوهري في الأداء المالي.

وأوضح سامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التوسع في الاقتراض يظل أحد أبرز التحديات، محذرًا من أن زيادته قد يترتب عليها ارتفاع أكبر في الاعتماد على أذون الخزانة، بما يضغط على المالية العامة ويزيد من أعباء خدمة الدين.

وأضاف أن زيادة مخصصات الدعم وقطاعات الصحة والتعليم خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى قراءة متكاملة داخل هيكل الموازنة، مؤكدًا أن هذه الزيادات يجب أن تكون حقيقية وليست مجرد أرقام متأثرة بالتضخم، مع ضرورة ربطها بباقي بنود الإنفاق لضمان تحقيق أثر ملموس على المواطنين.

وأشار إلى أن عبء الدين لا يزال يمثل أزمة مستمرة، لافتًا إلى أنه ناقش هذا الملف مع وزير المالية، مؤكدًا أهمية عدم الاكتفاء بالنظر إلى الديون المدرجة داخل الموازنة فقط، بل ضرورة احتساب الديون خارج الموازنة، خاصة المرتبطة بالهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون وزير المالية مسؤولًا عن مجمل السياسة المالية للدولة، بما يشمل الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، قائلًا: “لا يصح أن يكون لدينا وزير مالية للموازنة فقط، بينما تُدار باقي الموارد والديون في مسارات منفصلة”.

وأكد أن التركيز على جزء من الدين دون الصورة الكاملة لن يحقق إصلاحًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن تراجع بعض مؤشرات الدين داخل الموازنة لا يعني بالضرورة انخفاضًا فعليًا في إجمالي الدين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالديون الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

الكوميديا الرقمية.. السوشيال ميديا خشبة مسرح تجذب الاف المشاهدين

الغناء

الموسيقى الحية.. الكمان يقتحم عالم الحفلات الحديثة بقوة

الأحوال الشخصية

صلاح فوزي: تشريعات الأسرة الجديدة تضع مصلحة الطفل أولا وتفعل الحصار المدني لضمان النفقة

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد