أخبار التوك شو| الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن وخطة ترامب لشل حركة نفط طهران

تناولت برامج التوك عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

ثروت الزيني: الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن وتمثل 70% من التكلفة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تتحرك وفق العرض والطلب، وترتفع عادة في شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الدواجن تمثل المصدر الرئيسي للبروتين في مصر، لكنها سلعة حية لا تُخزن بسهولة، ما يجعل أسعارها أكثر تقلبًا.

شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى مع زيادة المعروض وتوقعات بانتعاش السوق

أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق اللحوم يسير نحو حالة من الاستقرار مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن الأسعار لن تشهد زيادات ملحوظة خلال الموسم.

وقال مصطفى وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن طرح كميات إضافية من الماشية في الأسواق، إلى جانب استقبال شحنات جديدة عبر الموانئ مثل دمياط، يعزز من وفرة المعروض ويحدّ من أي ضغوط سعرية محتملة. كما أوضح أن الإقبال على الشراء لم يصل بعد إلى ذروته، وهو ما يساهم حاليًا في الحفاظ على توازن واضح بين العرض والطلب.

حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة بدأت فعليًا تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تصر على وصفه بأنه "حصار على الموانئ الإيرانية" وليس إغلاقًا لمضيق هرمز، في محاولة لتجنب تفسيره كتصعيد يهدف لإغلاق الممر الملاحي الدولي.

خبير أسواق السيارات: زيادة المعروض تُشعل المنافسة وتدعم استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي

أكد محمود خيري، خبير أسواق السيارات، أن زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي أسهمت في تعزيز المنافسة بين الوكلاء، ما ساعد على استمرار التخفيضات خلال الفترة الماضية واستقرار الأسعار عند مستويات أقرب للتوازن.

وقال محمود خيري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “الحياة”، أن الاضطرابات العالمية، ومنها الحرب الأمريكية الإيرانية، أثرت على الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة وتقلبات أسعار الصرف.

أحمد موسى: القانون الدولي لا يسمح بما يحدث في مضيق هرمز

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القانون الدولي لا يسمح بما تفعله إيران وأمريكا في مضيق هرمز، موضحًا أن إيران لم تكن تعلم ما فعلته أمريكا اليوم بعسكرة المضيق.

أحمد موسى: إيران إبتزت العالم أجمع بورقة مضيق هرمز والآن تعيش ما فعلته في العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران كانت تبتز العالم أجمع بورقة مضيق هرمز والان تعيش ما فعلته في العالم بحصار نفذته امريكا على الموانئ الإيرانية.

دبلوماسي باكستاني سابق: محادثات إسلام آباد لم تفشل.. وما جرى "حجر أساس" لتسوية كبرى قادمة

قال السفير طارق رشيد خان الدبلوماسي الباكستاني السابق، إنّ وصف المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران بالفشل ليس دقيقًا، مؤكدًا أن هذا التوصيف لا يعكس طبيعة المفاوضات، خاصة في ظل امتداد هذا الملف لعقود طويلة من التوتر والتفاوض بين الطرفين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المفاوضات السابقة بين الجانبين استمرت لنحو نصف قرن، وبالتالي لا يمكن الحكم على جولة واحدة فقط بأنها فاشلة

طلب عاجل من مها ابو بكر بسبب قانون الاحوال

أكدت المحامية مها ابو بكر، المحامية المتخصصة بقضايا ألأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من المواد الظالمية والمفزعة، خاصة أن السيدة التي في حاجة إلى نفقة من أجل الإنفاق على أبنائها أو نفسها من الممكن أن تظل بالمحكمة لمدة سنتين.

وقالت مها أبو بكر، خلال نصريحات لقناة “العربية”، أن إجراءات التنفيذ في القانون تمثل أزمة كبيرة، مؤكدة أن القانون الحالي لا يتناسب مع المشاكل الكبيرة للأسرة المصرية.