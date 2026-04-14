سنن النبي قبل النوم.. أذكار وآداب نبوية تمنحك الطمأنينة وتحفظك طوال الليل
فن وثقافة

دايمًا مونسني ومنورني.. يسر فاروق فلوكس توجه رسالة مؤثرة لوالدها

الفنان القدير فاروق فلوكس وابنته يسر
محمد بدران

عبرت المخرجة يسر فلوكس، ابنة الفنان الكبير فاروق فلوكس، عن حبها الشديد لوالدها من خلال منشور مؤثر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت فيه عن مدى ارتباطها به وتقديرها الكبير له.

ونشرت يسر فلوكس صورة تجمعها بوالدها في أحدث ظهور له، وعلّقت عليها قائلة: «يدوم حسك وأعيش العمر على حسك، مونسني ومنورني وجنبي دايمًا وأنا جنبك».

وفي سياق آخر، سبق أن كشف الفنان  فاروق فلوكس عن جوانب مختلفة من رحلته مع الحياة خلال ظهوره مع الإعلامي إيهاب الخطيب في بودكاست «بوب كاست»، حيث قال: أنا حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق.

كما تحدث فلوكس عن ميلاده ونشأته بحي عابدين بعد انتقال والده للعمل بمحافظة القاهرة قادمًا من محافظة المنيا مسقط رأسه، وهو الأمر الذي فتح الباب أمامه للنشأة بالقرب من قصر عابدين خلال فترة حكم الملك فاروق في نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات.

وتابع فلوكس: اختار والدي اسم فاروق بسبب الملك، ونشأت بالقرب من القصر في عابدين وتناولت الإفطار في شهر رمضان خلال فترة الأربعينيات على مائدة الملك في خيمة كانت تقام كل عام أمام القصر.

أعمال فاروق فلوكس 

وشارك الفنان الكبير فاروق فلوكس مؤخرا فى، مسلسل الأب الروحي، الذي دارت أحداثه حول  عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمود حميدة، الذي له عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.

وضم مسلسل الأب الروحي، في بطولته مجموعة من النجوم، منهم، محمود حميدة، سوسن بدر، فاروق فلوكس، ميرهان حسين، عايدة رياض، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي

الفنان القدير فاروق فلوكس المخرجة يسر فلوكس احدث ظهور مسلسل الاب الروحي

