مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 – 4 – 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات، حيث تتجه الأنظار إلى قمة أوروبية مرتقبة بين ليفربول وباريس سان جيرمان، إلى جانب مواجهات مهمة في الدوري المصري، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

قمة نارية في دوري أبطال أوروبا

تتصدر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان المشهد الكروي، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة قوية عند التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1، في لقاء منتظر يحمل طابعًا هجوميًا بين اثنين من كبار القارة. وفي نفس التوقيت، يواجه أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة في مباراة لا تقل أهمية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2، وسط صراع تكتيكي مرتقب بين الفريقين.

منافسات قوية في الدوري المصري

تتواصل مباريات الدوري المصري بثلاث مواجهات، تبدأ بلقاء مودرن سبورت والجونة في الخامسة مساءً عبر قناة ON SPORT. ثم يلتقي الاتحاد مع زد في تمام الثامنة مساءً على قناة ON SPORT PLUS، قبل أن تُختتم المواجهات بلقاء كهرباء الإسماعيلية والإسماعيلي في التاسعة مساءً عبر قناة ON SPORT، في ديربي يحمل طابعًا خاصًا لجماهير الإسماعيلية.

مواجهة وحيدة في الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي، يلتقي القادسية مع الشباب في مواجهة مرتقبة تقام في الثامنة مساءً، وتنقلها قناة Thmanyah، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

إثارة آسيوية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تشهد البطولة الآسيوية مواجهتين قويتين، حيث يلتقي تراكتور الإيراني مع شباب أهلي دبي في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2. كما يخوض الاتحاد مواجهة مهمة أمام الوحدة في تمام الثامنة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحسم التأهل ومواصلة المشوار القاري