استئناف المتهم بسب الفنانة برلنتي فؤاد على تغريمه 10 آلاف جنيه

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الثلاثاء المقبل 14 أبريل 2026، استئناف المتهم بسبب وقذف الفنانة برلنتي فؤاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح أول درجة بتغريمه 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قضت فى وقت سابق بتغريم شخص مبلغ 10 آلاف جنيه مصري غيابيا، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة برلنتي فؤاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة برلنتي فؤاد تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، تفيد فيه بتعرضها للسب والقذف من قبل أحد الأشخاص من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بتقديم كل ما يفيد الحسابات الشخصية الخاصة بذلك الشخص.

وبالفحص الفني من قبل شرطة الانترنت، تم التأكد من ضلوع المتهم بارتكاب الواقعة، وسبه وقذفه الفنانة برلنتي فؤاد، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، والتي قضت بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه مصري.



