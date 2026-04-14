الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السلاب: طرح الشركات الصناعية الحكومية في البورصة خطوة لإعادة الهيكلة وتعزيز كفاءتها التشغيلية

محمد السلاب
محمد السلاب
أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجه الدولة نحو طرح عدد من الشركات الحكومية، خاصة العاملة في القطاعات الصناعية، في البورصة المصرية، يُمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة تلك الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح محمد السلاب أن هذه الخطوة لا تستهدف التخارج من الأصول، بل تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه الشركات، بما يُسهم في تحسين الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتوفير السيولة المالية المطلوبة للتطوير، ودعم خططها للتوسع والتصدير.

وأشار إلى أن من بين الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة: شركة النهضة للصناعات، التي تمثل نموذجًا للصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وشركة المصرية لسبائك الحديد، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم سلاسل الإمداد للصناعات المعدنية، إلى جانب شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، التي تُعد من أعرق الكيانات الصناعية في هذا المجال، وشركة الإسكندرية للحراريات، التي تخدم الصناعات الثقيلة، وكذلك شركة النصر للتعدين، التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية في قطاع التعدين المصري، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة بالطرح.

وأضاف السلاب أن القيد المؤقت لهذه الشركات لمدة 6 أشهر يُمثل مرحلة تمهيدية مهمة، تتيح لها التوافق مع متطلبات الإفصاح والحوكمة، بما يعزز من جاهزيتها لعمليات الطرح العام، ويزيد من فرص نجاحها في جذب استثمارات محلية وأجنبية.

وشدد على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يرتبط بشكل وثيق بحسن اختيار توقيت الطرح، بعد استكمال إجراءات القيد والتأهيل المؤسسي، بما يضمن تحقيق تقييم عادل يعكس القيمة الحقيقية لأصول هذه الشركات، ويمنع طرحها بأقل من قيمتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم أداء الشركات الصناعية المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، إلى جانب جذب استثمارات جديدة دون التخلي عن الأصول الاستراتيجية، بما يُسهم في خلق بيئة تنافسية أكثر كفاءة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وشدد السلاب على أن تطوير الشركات الصناعية القائمة لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن البورصة تُمثل أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وداعمًا رئيسيًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

غارات متواصلة على لبنان.. تفاصيل

إيهاب عمر: مصر تتحرك إقليميًا بثبات.. ودعم غزة في مقدمة الأولويات

محطة الفضاء الدولية تعبر سماء مصر في هذا الموعد

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

الفسيخ والفشل الكلوي
الفسيخ والفشل الكلوي
أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

حريق BYD
حريق BYD
سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

