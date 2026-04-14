السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمدينة بنها، ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمطبخ شقة سكنية بمدينة بنها.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق بمطبخ شقة بالطابق الثاني بمدينة بنها، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.