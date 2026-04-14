النائبة ولاء الصبان ضمن تشكيل «جيل المستقبل» بـحزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 64 لسنة 2026، بتشكيل هيئة «جيل المستقبل» بالحزب، والتي تضم 140 شابًا وفتاة من أبناء الوفد الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في خطوة تستهدف إعداد كوادر سياسية شابة قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء ضمن التشكيل النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، وذلك تقديرًا لدورها السياسي ومشاركتها الفاعلة ضمن كوادر الحزب.

وأكد رئيس الوفد أن تشكيل الهيئة يأتي استكمالًا للقرار التمهيدي رقم 19 لسنة 2026، مشيرًا إلى أن الأعضاء تم اختيارهم من بين قيادات اتحاد الشباب الوفدي الذين تعاقبوا على العمل خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2017، إلى جانب عدد من الكوادر المتميزة التي تجاوزت سن عضوية لجان الشباب.

وأوضح «البدوي» أن الهدف من إنشاء «جيل المستقبل» هو إعداد وتأهيل الأعضاء سياسيًا وإداريًا وتنظيميًا وثقافيًا، مع تدريبهم على مهارات التواصل والعمل الجماهيري، بما يمكنهم من خوض الانتخابات المحلية والنيابية والحزبية بكفاءة.

وأضاف أن حق الانضمام للهيئة متاح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى المكتب السياسي، على أن يتم اعتماده من رئيس الحزب.

ومن جانبها، أعربت النائبة ولاء الصبان عن اعتزازها بالانضمام إلى هيئة «جيل المستقبل»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تمكين الكوادر الشابة داخل الحزب، قائلة:

"إن تشكيل هيئة جيل المستقبل يعكس رؤية واضحة لدعم الشباب وتأهيلهم للقيادة، ونحن ملتزمون بالعمل الجاد لخدمة الوطن وتعزيز دور حزب الوفد في الحياة السياسية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز من مسار التنمية والاستقرار".