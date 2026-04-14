قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: قناة السويس تضررت كثيرًا نتيجة إغلاق مضيق هرمز

الحرب

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك أضرارًا تلحق بالاقتصاد المصري نتيجة الأزمة العالمية الحالية، وتأثيرات الحرب الإيرانية على قناة السويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العالم كله تضرر بسبب هذه الحرب، وإن قناة السويس تضررت كثيرًا نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه من يوم الاثنين إلى السبت القادم ستُعقد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن مصر من أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حيث تحتل المرتبة 18 عالميًا، لافتًا إلى أن الصندوق يشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وأوضح أن المقومات الاقتصادية تُقاس بشكل شامل وتُعرض على الصندوق، مشيرًا إلى وجود مرونة كبيرة، لكن الأزمات العالمية تؤثر على سعر الصرف، متوقعًا موافقة الصندوق على المراجعة رقم 7، في ظل نجاح مصر في تنمية الاقتصاد.

وأشار إلى أن العالم كله شهد تحريكًا في مستويات الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالبنزين، مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط، موضحًا أن أي صدمة اقتصادية قد تمتد تداعياتها من 3 أشهر إلى عامين، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت تدابير جيدة لمواجهة هذه التداعيات.

وتابع: «إصلاح أي بئر نفط يحتاج من عام إلى عامين على الأقل، وبالنسبة لوقف الحرب لا أثق في تصريحات الجانب الأمريكي والإيراني والإسرائيلي، كما أن أمريكا منعت اليوم سفنًا إيرانية حاولت الخروج».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهيمن وتسيطر على مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة النظر للأزمة بوعي، حيث إن آثار الحرب قد تستمر لفترة طويلة، مع احتمالية إجراء مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران بشأن اليورانيوم يوم الجمعة.

وأوضح أن المقومات الاقتصادية المصرية في أفضل حالاتها، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتخفيف تداعيات الحرب على المواطن، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «تكلفة الحرب تقترب من تريليون دولار، ويتحملها المواطن الأمريكي، وهو ما قد يمنع أمريكا من خفض أسعار الفائدة، مع استمرار حالة الضبابية في معدلات النمو عالميًا».


 

بدرة ايران هرمز قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

