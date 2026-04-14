هدى رؤوف : سياسات ترامب ساهمت في تصعيد التوتر حول مضيق هرمز

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، خبيرة شؤون الشرق الأوسط وإيران، إن مواقف وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساعدت إيران على تجاوز تهديدات خطيرة تتعلق بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، بما يشكله ذلك من مخاطر على أمن الطاقة العالمي.

وقالت هدى رؤوف، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن ما أُشيع عن فشل مفاوضات إسلام آباد غير دقيق، مؤكدة أن المسار التفاوضي لم ينهَر بل لم يصل لاتفاق نهائي فقط.

وأضافت أن إيران تستخدم ملف الممرات البحرية كورقة ضغط سياسية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشددة على أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة ولا يتيح لأي طرف فرض قيود على حركة السفن.