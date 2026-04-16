أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 505.5 ريال والأوقية تقترب من 18 ألف ريال

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، بالتزامن مع تحركات محدودة في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة.

وبحسب بيانات موقع Gold Price Today، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في الأسواق – نحو 505.50 ريال سعودي، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 577.75 ريال، وسط تباين طفيف بين الأعيرة المختلفة في سوق الذهب بالمملكة.



أسعار الذهب في السعودية اليوم:

• عيار 24: نحو 577.75 ريال سعودي للجرام

• عيار 22: نحو 529.50 ريال سعودي للجرام

• عيار 21: نحو 505.50 ريال سعودي للجرام

• عيار 18: نحو 433.25 ريال سعودي للجرام



كما سجل سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 17,967 ريال سعودي، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق السعودية حوالي 4,043.75 ريال سعودي.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية في البورصة العالمية نحو 4,791 دولارًا أمريكيًا، حيث يتم احتساب السعر بالدولار وفقًا لتحركات أسواق المعادن وسعر صرف العملات.

وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرارات أسعار الفائدة التي تتخذها البنوك المركزية حول العالم، إذ تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على توجهات المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. كما تلعب تحركات أسعار النفط العالمية دورًا في تحديد اتجاهات الطلب على الذهب، إضافة إلى تأثير مستويات الإنتاج العالمي ومعدلات العرض والطلب في الأسواق الدولية.