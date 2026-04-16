وكيل التعليم ببني سويف يشهد طابور الصباح بمدرسة التل للتعليم الأساسي

واصل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة.

حيث استهل جولته بزيارة مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وذلك بحضور أحمد محروس، مدير المدرسة، وشهد طابور الصباح، متابعًا فقراته المختلفة، ومؤكدًا على أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.



كما حرص وكيل وزارة التعليم في بني سويف على تفقد عدد من الفصول الدراسية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام شرح المناهج، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المعلم داخل الفصل، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.



واطلع على دفاتر التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من دقة تسجيل الدرجات ومدى مطابقتها لمستوى الطلاب الفعلي، ومراجعة انتظام أعمال التقييم داخل المدرسة، إلى جانب متابعة نسب الحضور والغياب، مؤكدًا أهمية الرصد اليومي واتخاذ الإجراءات الفورية حيال حالات الغياب، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء التعليمي.



وخلال الزيارة، أشاد وكيل وزارة التعليم في بني سويف بأداء المعلمتين رشا جمال محمد، معلمة الرياضيات، ودعاء حسن إسماعيل، معلمة الدراسات الاجتماعية، تقديرًا لجهودهما المتميزة في شرح المناهج وتفعيل الأنشطة الصفية بما يسهم في تحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.



كما وجّه بضرورة استمرار أعمال النظافة داخل المدرسة، والاهتمام بالتهوية الجيدة داخل الفصول، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على التحصيل الدراسي.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور كمال عمران، مدير المدرسة، ومحمود عيسوي، وكيل المدرسة.



وفي ختام الجولة، أشاد وكيل الوزارة بجهود إدارات المدارس والمعلمين في تحقيق الانضباط والالتزام، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.