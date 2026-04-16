ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
محافظات

وكيل التعليم ببني سويف يشهد طابور الصباح بمدرسة التل للتعليم الأساسي

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

واصل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة.
حيث استهل جولته بزيارة مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وذلك بحضور  أحمد محروس، مدير المدرسة، وشهد طابور الصباح، متابعًا فقراته المختلفة، ومؤكدًا على أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.


كما حرص وكيل وزارة التعليم في بني سويف على تفقد عدد من الفصول الدراسية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام شرح المناهج، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المعلم داخل الفصل، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.


واطلع على دفاتر التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من دقة تسجيل الدرجات ومدى مطابقتها لمستوى الطلاب الفعلي، ومراجعة انتظام أعمال التقييم داخل المدرسة، إلى جانب متابعة نسب الحضور والغياب، مؤكدًا أهمية الرصد اليومي واتخاذ الإجراءات الفورية حيال حالات الغياب، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء التعليمي.


وخلال الزيارة، أشاد وكيل وزارة التعليم في بني سويف بأداء المعلمتين رشا جمال محمد، معلمة الرياضيات، ودعاء حسن إسماعيل، معلمة الدراسات الاجتماعية، تقديرًا لجهودهما المتميزة في شرح المناهج وتفعيل الأنشطة الصفية بما يسهم في تحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.


كما وجّه بضرورة استمرار أعمال النظافة داخل المدرسة، والاهتمام بالتهوية الجيدة داخل الفصول، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على التحصيل الدراسي.
واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور  كمال عمران، مدير المدرسة، ومحمود عيسوي، وكيل المدرسة.


وفي ختام الجولة، أشاد وكيل الوزارة بجهود إدارات المدارس والمعلمين في تحقيق الانضباط والالتزام، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

يسرا

تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد

من هنا … للسما

8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ 12

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد