وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ساديو ماني يشيد بأرنولد: يستحق أن يكون أساسيًا في أي فريق ويقدم إضافة هجومية كبيرة

حمزة شعيب

أشاد ساديو ماني، نجم ليفربول السابق والنصر السعودي الحالي، بإمكانيات ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الحالي وزميله السابق في صفوف ليفربول، مؤكدًا أنه لاعب يستحق التواجد أساسيًا في أي فريق يشارك معه.

ويُعد ماني من أبرز نجوم جيله، حيث تألق بشكل لافت مع ليفربول وحقق معه إنجازات كبيرة، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب مساهماته الحاسمة في العديد من البطولات.

وخلال تصريحاته، أشاد ماني بقدرات أرنولد، موضحًا أنه لاعب مميز ويستحق الثقة الكاملة، وأنه سيكون خيارًا أساسيًا لأي مدرب نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية عالية.

وأضاف النجم السنغالي أن أرنولد يحتاج دائمًا إلى الدعم والتشجيع داخل الملعب، مشيرًا إلى أن هذا ما كان يقدمه له المدرب يورجن كلوب خلال فترة تواجدهما معًا في ليفربول، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستواه.

واختتم ماني تصريحاته بالتأكيد على أن أرنولد لاعب “مذهل” ويملك تأثيرًا كبيرًا خاصة في الجانب الهجومي، مشيرًا إلى أنه سيقدم إضافة قوية لأي فريق يلعب له.

يُذكر أن أرنولد لعب إلى جوار ماني لعدة سنوات في ليفربول، ونجح الثنائي في تحقيق العديد من البطولات قبل أن ينتقل اللاعب الإنجليزي إلى ريال مدريد مؤخرًا بعقد يمتد لستة مواسم.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد