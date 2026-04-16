ساديو ماني يشيد بأرنولد: يستحق أن يكون أساسيًا في أي فريق ويقدم إضافة هجومية كبيرة

أشاد ساديو ماني، نجم ليفربول السابق والنصر السعودي الحالي، بإمكانيات ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الحالي وزميله السابق في صفوف ليفربول، مؤكدًا أنه لاعب يستحق التواجد أساسيًا في أي فريق يشارك معه.

ويُعد ماني من أبرز نجوم جيله، حيث تألق بشكل لافت مع ليفربول وحقق معه إنجازات كبيرة، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب مساهماته الحاسمة في العديد من البطولات.

وخلال تصريحاته، أشاد ماني بقدرات أرنولد، موضحًا أنه لاعب مميز ويستحق الثقة الكاملة، وأنه سيكون خيارًا أساسيًا لأي مدرب نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية عالية.

وأضاف النجم السنغالي أن أرنولد يحتاج دائمًا إلى الدعم والتشجيع داخل الملعب، مشيرًا إلى أن هذا ما كان يقدمه له المدرب يورجن كلوب خلال فترة تواجدهما معًا في ليفربول، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستواه.

واختتم ماني تصريحاته بالتأكيد على أن أرنولد لاعب “مذهل” ويملك تأثيرًا كبيرًا خاصة في الجانب الهجومي، مشيرًا إلى أنه سيقدم إضافة قوية لأي فريق يلعب له.

يُذكر أن أرنولد لعب إلى جوار ماني لعدة سنوات في ليفربول، ونجح الثنائي في تحقيق العديد من البطولات قبل أن ينتقل اللاعب الإنجليزي إلى ريال مدريد مؤخرًا بعقد يمتد لستة مواسم.