قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
english EN
مرأة ومنوعات

انتفاخ المعدة.. أسبابه وطرق العلاج

انتفاخ البطن
انتفاخ البطن
نهى هجرس

انتفاخ البطن شائع ، ويعاني الكثيرون من نفس النوع من الانتفاخ بشكل متكرر، عادةً، لا يُعد الانتفاخ الذي يتبع نمطًا منتظمًا مدعاةً للقلق.

عندما يتغير النمط أو يصبح الانتفاخ أسوأ من المتوقع، فقد يكون ذلك أحد الحالات التالية:

أسباب انتفاخ المعدة

- عسر الهضم

عسر الهضم ، هو شعور بعدم الراحة أو ألم في المعدة قد يصاحبه انتفاخ ، ويعاني معظم الناس من نوبات قصيرة من عسر الهضم من حين لآخر.

غالباً ما يكون سبب ذلك هو:

الإفراط في تناول الطعام

الإفراط في شرب الكحول

تناول الأدوية التي تهيج المعدة، مثل الإيبوبروفين

التهاب معوي طفيف

- احتباس السوائل

قد تتسبب الأطعمة المالحة، والتغيرات في مستويات الهرمونات ، وعدم تحمل بعض الأطعمة في احتباس سوائل زائدة في الجسم، على سبيل المثال، قد تعاني بعض النساء من الانتفاخ قبل الدورة الشهرية مباشرة أو في بداية الحمل .

قد يكون الانتفاخ المزمن الناتج عن احتباس السوائل مرتبطًا بأسباب أكثر خطورة، مثل فشل الكبد أو الكلى أو داء السكري

- عدم تحمل الطعام

قد يُصاب بعض الأشخاص بالانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة ، مثل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الغلوتين أو مرض السيلياك،ويمكن أن يرتبط الانتفاخ بالإسهال أو ألم المعدة ، ويزول عادةً عند استبعاد الطعام المُسبب للمشكلة.

طرق علاج الانتفاخ

يعتمد العلاج على سبب انتفاخ البطن.

نظام عذائي

قد يساعد تعديل نظامك الغذائي في التخلص من الانتفاخ.

من المهم استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية قبل البدء بأي نظام غذائي أو استبعاد أي أطعمة منه، لكن انتبه لأي أطعمة تزيد من انتفاخ البطن لديك، وناقش هذا الأمر مع طبيبك أو أخصائي التغذية.

إذا كنت تعاني من الإمساك المصحوب بالانتفاخ، فجرب ما يلي:

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة

زيادة كمية الماء التي تشربها

ممارسة الرياضة بانتظام. 

