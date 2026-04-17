انتفاخ المعدة.. أسبابه وطرق العلاج

انتفاخ البطن شائع ، ويعاني الكثيرون من نفس النوع من الانتفاخ بشكل متكرر، عادةً، لا يُعد الانتفاخ الذي يتبع نمطًا منتظمًا مدعاةً للقلق.

عندما يتغير النمط أو يصبح الانتفاخ أسوأ من المتوقع، فقد يكون ذلك أحد الحالات التالية:

أسباب انتفاخ المعدة

- عسر الهضم

عسر الهضم ، هو شعور بعدم الراحة أو ألم في المعدة قد يصاحبه انتفاخ ، ويعاني معظم الناس من نوبات قصيرة من عسر الهضم من حين لآخر.

غالباً ما يكون سبب ذلك هو:

الإفراط في تناول الطعام

الإفراط في شرب الكحول

تناول الأدوية التي تهيج المعدة، مثل الإيبوبروفين

التهاب معوي طفيف

- احتباس السوائل

قد تتسبب الأطعمة المالحة، والتغيرات في مستويات الهرمونات ، وعدم تحمل بعض الأطعمة في احتباس سوائل زائدة في الجسم، على سبيل المثال، قد تعاني بعض النساء من الانتفاخ قبل الدورة الشهرية مباشرة أو في بداية الحمل .

قد يكون الانتفاخ المزمن الناتج عن احتباس السوائل مرتبطًا بأسباب أكثر خطورة، مثل فشل الكبد أو الكلى أو داء السكري

- عدم تحمل الطعام

قد يُصاب بعض الأشخاص بالانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة ، مثل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الغلوتين أو مرض السيلياك،ويمكن أن يرتبط الانتفاخ بالإسهال أو ألم المعدة ، ويزول عادةً عند استبعاد الطعام المُسبب للمشكلة.

طرق علاج الانتفاخ

يعتمد العلاج على سبب انتفاخ البطن.

نظام عذائي

قد يساعد تعديل نظامك الغذائي في التخلص من الانتفاخ.

من المهم استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية قبل البدء بأي نظام غذائي أو استبعاد أي أطعمة منه، لكن انتبه لأي أطعمة تزيد من انتفاخ البطن لديك، وناقش هذا الأمر مع طبيبك أو أخصائي التغذية.

إذا كنت تعاني من الإمساك المصحوب بالانتفاخ، فجرب ما يلي:

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة

زيادة كمية الماء التي تشربها

ممارسة الرياضة بانتظام.