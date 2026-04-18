فوضى الكوتشينج تحت المجهر .. وخبراء يطالبون بضوابط ومعايير صارمة

سلّط الدكتور محمد رجب، استشاري التنمية البشرية، الضوء على الحاجة الملحّة لوضع ضوابط واضحة تحكم ممارسات “الكوتشينج”، في ظل الانتشار الواسع لهذا المجال خلال الفترة الأخيرة دون إطار مهني منظم في بعض الحالات.

غياب المعايير المحددة

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن غياب المعايير المحددة قد يؤدي إلى تقديم محتوى غير دقيق أو يفتقر للأسس العلمية، ما يسبب حالة من الالتباس لدى الجمهور بين الإرشاد القائم على منهجية علمية والممارسات العشوائية.

التجارب الشخصية أو الدورات القصير

وأشار إلى أن العمل في مجال التنمية البشرية لا يجب أن يعتمد فقط على التجارب الشخصية أو الدورات القصيرة، بل يتطلب فهمًا عميقًا للسلوك الإنساني وتأهيلًا مهنيًا حقيقيًا يضمن جودة ما يُقدم.

معايير واضحة ونظام اعتماد

وأكد أن وضع معايير واضحة ونظام اعتماد رسمي من شأنه أن يرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، ويعزز ثقة الجمهور، ويضمن حصولهم على محتوى مهني فعّال ومبني على أسس سليمة.