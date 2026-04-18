محسن منصور يكشف تفاصيل دوره في فيلم إشعار بالموت

تحدث الفنان محسن منصور عن كواليس مشاركته في فيلم "إشعار بالموت"، كاشفًا عن طبيعة دوره والتحديات التي واجهته خلال العمل.

وأوضح محسن منصور، خلال لقائه في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم يُعد إهداءً لروح الراحل بهاء الخطيب، مشيرًا إلى أنه من إخراج أحمد عادل عقل ويضم مجموعة مميزة من الفنانين.

وأضاف أنه يجسد دور الأب ضمن أحداث الفيلم، مؤكدًا أن الشخصية تحمل تركيبة إنسانية معقدة وصعبة، وتتطلب مشاعر قاسية ومؤثرة. وأشار إلى أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام التشويقية التي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها بسهولة دون حرق الأحداث.

وكشف محسن منصور أن الشخصية تمر بثلاث مراحل زمنية مختلفة، من الطفولة حتى الشباب، لافتًا إلى أن هذه المراحل تتضمن مشاهد تحمل قدرًا كبيرًا من القهر والصراع النفسي، وهو ما جعله مترددًا في تقديمها في البداية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن بعض تصرفات الشخصية قد تثير غضب الجمهور، لكنه شدد على أنها تظل ضمن إطار التمثيل، وتعكس طبيعة الدور الدرامي الذي يتطلب تقديم جوانب إنسانية معقدة.